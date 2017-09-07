﻿ За уклонение от армии казахстанцам грозит штраф

За уклонение от армии казахстанцам грозит штраф

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За уклонение от армии казахстанцам грозит штраф

Штраф может достичь 6,8 млн тенге.

Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил РК Муслим Даиров рассказал об ответственности, предусмотренной за уклонение от службы в армии, передает Sputnik Казахстан.

"К сожалению, у нас есть такие, кто до 27 лет избегают (воинской службы - ред.). Предусмотрены меры административного наказания, а если злостный (нарушитель - ред.), который обязан призваться, в Уголовном кодексе предусмотрена статья. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом свыше 2 миллионов тенге, исправительными работами, ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок", - сказал Даиров на пресс-конференции в среду.

Максимальное наказание за уклонение от службы предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Казахстане 2 сентября. Этой осенью в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования республики планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя 1870
1870
Все, конечно, правильно. Закон есть закон. Но остаются сомнения. Имея низкую потребность в личном составе срочной службы умудряемся испытывать проблемы с призывом. И "хвост" этого тянется десятилетиями. При такой маленькой армии, даже с учетом внутренних войск и пограничников - у нас должна быть очередь желающих и по конкурсу отбор. Слишком много "отмазалось" в свое время, слишком прост доступ к военному билету - купил в ВТШ за 40 дней и будь свободен. Все просто - всеобщая воинская обязанность приобрела оттенки избирательности.
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07.09.2017, 12:05
фото пользователя ферзя
ферзя
У моего друга сын хочет в армию. очень хочет но каждый раз находят причины чтоб отклонить. В основном сетуют на перебор  Друг уже хотел дать как все решили связи. Если есть обратные проблемы, может тут без разницы, кто хочет служить а кто нет. Припоны существуют во всех направлениях  и смысл в том не армия. 
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07.09.2017, 12:10
фото пользователя Legolas
Legolas
Уклоняются умные головы, которые востребованы в современной армии...
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07.09.2017, 12:19
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