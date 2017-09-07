﻿ В Актобе тепловоз сошел с рельсов

Был поврежден газопровод, эвакуированы жильцы 5-этажного дома. Пострадавших и жертв нет, передает МИА «Казинформ» с места события.
В городе Актобе на улице Жаманкулова тепловоз сошел с рельсов. По сведениям очевидцев, машиниста тепловоза не было на месте происшествия. В результате инцидента был поврежден припаркованный за домом автомобиль. На месте работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные и полицейские.
Устанавливаются обстоятельства инцидента. Более полную информацию обещали сообщить позже.
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