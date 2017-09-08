﻿ Беременные астанчанки пошли на мошенничество для получения пособия от государства​

Сотрудники службы экономических расследований ДГД по городу Астана расследуют громкое уголовное дело о незаконном получении социальных пособий по беременности и родам по подложным документам, передает ИА «NewTimes.kz».

Из материалов уголовного дела следует, что в период с 1 января 2011 года по 30 июля 2013 года более четырехсот женщин обратились в департамент «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» для получения пособий по беременности и родам.

Работниками РГКП ГЦВП были проведены проверки дел по назначению социальной выплаты по беременности и родам в городском филиале ГЦВП Астаны. По результатам проверок установлено, что женщины от имени работодателей - индивидуальных предпринимателей предоставляли документы в районные отделения для получения пособий по потере доходов в связи с беременностью и родами.

В ходе следствия были допрошены индивидуальные предприниматели, которые после ознакомления с анкетными данными рожениц, утверждали, что фактически такие женщины в качестве наемных работников у них не работали и, соответственно, документы от имени своего ИП не предоставляли.

«От ИП «У.» были предоставлены документы для получения пособий 12 различными лицами. Допрошенная У. показала, что данные лица у нее в ИП не работали, а документы от ее лица были предоставлены по просьбе ее знакомой А. Сама же У. за проставленные печати и подписи получила денежное вознаграждение в сумме 30 000 тенге. Роль А. заключалась в поиске индивидуальных предпринимателей и консультирование беременных женщин о схеме получения пособия. За каждую роженицу она получала 80 тыс. тенге. Организатором же преступной схемы являлся Ш. при пособничестве Ж. В ходе следствия установлено, что подозреваемый Ш. причастен еще к 12 эпизодам», ― говорится в сообщении пресс-службу ДГД.

По всем фактам незаконного получения государственных денег произведены выемки макетов личных дел рожениц в ГЦВП, лицевых счетов в банках второго уровня Астаны, направлены запросы в медицинские учреждения, службы миграции, произведены очные ставки, почерковедческие исследования, технические экспертизы, которые подтверждают факты незаконного получения социальных пособий по подложным документам.

1 августа текущего года Сарыаркинским районным судом №2 наложен арест на движимое и недвижимое имущество Ш. Кроме того, он признан подозреваемым по уголовному делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2-х месяцев.

Всего по 13 эпизодам размер ущерба интересам государства составляет 5 181 288 тенге, который к настоящему времени полностью возмещен.