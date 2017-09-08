﻿ В доме женщины, скончавшейся от сальмонеллеза, бактерию нашли сразу в трех продуктах

Сальмонеллу обнаружили в бульоне из-под мантов, в куриной ветчине и медовом торте, сообщает sputniknews.kz.

Руководитель управления охраны общественного здоровья Уральска Мадениет Танауов сообщил, что всего в доме погибшей было взято 20 смывов. В девяти из них обнаружили бактерию "сальмонелла энтеритидис".

"Мы провели все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Какой из этих продуктов стал причиной отравления, пока неизвестно, расследование еще не завершено", - проинформировал Танауов.

Как сообщалось, семья получила пищевое отравление - мать скончалась, дети попали в больницу. Причиной смерти стал токсикологический шок, полученный в результате заболевания сальмонеллезом. Накануне смерти женщина с детьми поужинали мантами, приготовленными за три дня до этого.

Употребляли ли они в пищу медовый торт и куриную ветчину, на которых врачи также обнаружили кишечную палочку, пока неизвестно. Все трое детей уже выписаны из больницы. Их забрали к себе родственники.