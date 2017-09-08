﻿ Убийца двух женщин и ребенка арестован в Уральске

Адилет Камалов ранее судим за совершение кражи. У него есть дети, пишет "Уральская неделя".

Подозреваемого в тройном убийстве 23-летнего жителя поселка Жымпиты взяли под стражу. Во время следствия он будет содержаться в изоляторе.

"Подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, предварительные следственные мероприятия указывают на его причастность к этому убийству. Камалов был знаком с убитыми и был вхож в их дом." - сообщил помощник прокурора города.

В настоящее время назначены ряд экспертиз. Сам подозреваемый рассказал, что до совершения преступления употреблял спиртное.

Напомним, жестокое убийство двух девушек 1994 годов рождения и мальчика 3-х лет произошло 5 августа в поселке Зачаганск. Подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими вечером того же дня. Адилет Камалов признал свою вину и рассказал, что убил троих человек из-за ревности. Он нанес около 20 ножевых ранений каждому, после чего поджег дом.