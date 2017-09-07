﻿ 2-летний мальчик впал в кому после укола в домашних условиях

2-летний мальчик впал в кому после укола в домашних условиях

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2-летний мальчик впал в кому после укола в домашних условиях

Когда у ребенка поднялась температура 38 градусов, его мама пригласила соседку, которая сделала жаропонижающий укол, передает Today.kz.

"Установлено, что через несколько минут после введения медикамента у мальчика наступила клиническая смерть", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса. - Ребенок поступил 3 сентября в 17:45 в областную клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме".

Мама ребенка рассказала врачам, что купила в аптеке препарат "Цеф III", который и ввели ребенку.

Этот препарат отпускают в аптеках без рецепта, но применять его следует исключительно по назначению врача.

"Заниматься самолечением, тем более вводить препараты детям, опасно для жизни. Следует обратиться к участковому врачу", - сказала Айжан Иса.

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