﻿ ​3 млн тенге выплатит экс-надзиратель СИЗО изнасилованной Наталье Слекишиной

​3 млн тенге выплатит экс-надзиратель СИЗО изнасилованной Наталье Слекишиной

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​3 млн тенге выплатит экс-надзиратель СИЗО изнасилованной Наталье Слекишиной

Помимо этого его обязали платить алименты.

Решением суда осужденный за изнасилование в СИЗО Руслан Хакимов должен будет выплатить Наталье Слекишиной 3 млн тенге, передает Zakon.kz.

Осужденный 30 сентября 2016 года на 9 лет бывший надзиратель колонии Руслан Хакимов должен выплатить Слекишиной 3 млн тенге. Именно такую сумму указала она в иске.

Как сообщила представитель Слекишиной Дина Тылевич, относительно небольшая сумма иска была выбрана Натальей Слекишиной с учетом того, что у Хакимова на иждивении мама. Он отбывает наказание в закрытом учреждении, и если сумма не будет выплачена, Хакимов не сможет перейти в колонию-поселение или выйти по условно-досрочному.

Помимо этого осужденного обязали выплачивать алименты на содержание дочери, которую родила от него Слекишина, в размере 25% от заработной платы, получаемой им в тюрьме.

Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы) в групповом изнасиловании. Это произошло в августе 2015 года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он попал на скамью подсудимых и был осужден на 9 лет. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.

В начале февраля этого года суд удовлетворил прошение Слекишиной и дал временную отсрочку, чтобы женщина могла воспитывать грудную дочь. У Слекишиной есть пять лет свободы, потом, по закону, она должна снова вернуться в СИЗО, отбывать наказание.

Сейчас идет суд над экс-начальником СИЗО Алматы Ермеком Омарбековым. Он обвиняется в бездействии в отношении своих подчиненных, совершавших преступления в стенах заведения.

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