﻿ В Казахстане зафиксирован самый быстрый рост цен на мясо

За полгода стоимость мяса в РК подорожала более чем на 6 процентов.
Тенденция продолжается второй год подряд. Об этом сообщают аналитики Ranking.kz.
Самый резкий рост цен на мясо среди
Казахстан является лидером данного антирейтинга уже второй год подряд. При этом темпы удорожания мяса в Казахстане нарастают - за
За первое полугодие текущего года казахстанские отраслевые предприятия произвели 450,3 тысячи тонн мяса, мяса птицы и пищевых субпродуктов, или на 22,1 тысячи тонн (5,2 процента) больше объемов за аналогичный период 2016 года. При этом реализация мяса на внутреннем рынке подскочила сразу на 32,7 тысячи тонн (+6,8 процента) и составила 510,5 тысячи тонн за 6 месяцев этого года. Для удовлетворения такого спроса импортерам пришлось увеличить ввоз мяса на 15,3 процента, до 63,9 тысячи тонн; а также сократить экспорт продукции в другие страны на 36,6 процента, до 3,6 тысячи тонн.
Самые высокие цены на мясо в Казахстане по итогам августа были зафиксированы в Астане. В столице килограмм говядины обходится в 1 641 тенге, что на 17,2 процента выше, чем в среднем по республике. Также в Астане самые дорогие баранина (1 750 тенге за килограмм, выше на 26,3 процента среднереспубликанского уровня) и конина (1 785 тенге за килограмм, +14,9 процента от уровня по РК). Наиболее высокие цены на кур в Атырау — 858 тенге за килограмм, или на 14 процентов выше среднереспубликанского уровня; на свинину - в Жезказгане (1 368 тенге, +14,9 процента).
Самые низкие цены на говядину - в Павлодаре и Петропавловске (1 249 тенге за килограмм, ниже на 10,2 процента среднего уровня по РК). В Актобе говядину можно купить по 1300 за кг.
Самая дешевая баранина в августе продавалась в Уральске, по 1 100 тенге, или на 18,5 процента ниже среднереспубликанской цены.
Дешевле всего конина стоит в Атырау - 1 330 тенге за килограмм, или на 14,2 процента ниже, чем в среднем по РК.
Наименьшие цены на кур в Павлодаре - 632 тенге (-16 процента от уровня по РК), на свинину - в Кокшетау (920 тенге, -22,7 процента).
В Алматы цены на мясо - одни из самых высоких в РК, превышение стоимости килограмма над среднереспубликанским уровнем составляет от 8,3 процента (по говядине) до 22,6 процента (по баранине).
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