﻿ В Санкт-Петербурге на мужчину напали и отрезали ему уши

Пострадавший находился в состоянии шока и не смог ничего рассказать об обстоятельствах полученной травмы, пишет «Фонтанка».

Мужчину с отрезанными ушами нашли на Васильевском острове в ночь на 6 сентября. 40-летнего пострадавшего врачи скорой помощи госпитализировали. На голове у него были многочисленные раны, а ушные раковины отсутствовали. В тяжелом состоянии мужчину поместили в реанимацию.

По предварительной информации, на мужчину около часа ночи напали и избили трое неизвестных. Ведется розыск.