﻿ Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Автор:
Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Выяснилось, что рыжего «Иванушку» поселили в отеле «Рояль», принадлежит он семье депутата облмаслихата Аскара Садыкова.

Управляет гостиницей супруга депутата Калауша Садыкова [на фото], она же заместитель главы ассоциации рестораторов и работников гостиничного бизнеса Актобе. 6 сентября в том самом номере побывал и журналист «Диапазона». Телевизор работал, в холодильнике была вода, «лежачий» фен убрали, но телефон по-прежнему не работал. Интерьеры в отеле "богатые", претендуют не роскошь: диваны в стразах и шикарные люстры.

– Мы купили новую мебель, телевизоры, сделали перестановку. Поэтому чисто случайно этот злосчастный фен, который должен быть около зеркала, остался у дивана, переставить его забыли. Конечно, это накладка, человеческий фактор. По поводу розетки. Там был переходник на холодильник, но их часто воруют. А в этот день холодильник просто не подсоединили. Телевизор работал, его нужно было переключить в режим спутникового ТВ. Телефоны мы закупили, но бюджет мини-станции не был еще оплачен, поэтому они не подключены. Мы даем клиентам мобильные телефоны. Наш отель недавно начал работать, около года. Я рада замечаниям такого певца с большим гастрольным опытом. Я адекватно отношусь к критике, она нас подстегивает.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя 1870
1870
Прочтение вызывает пару ассоциаций:
1. "После драки - кулаками не машут".
2. "...адекватно отношусь к критике, она нас подстегивает" - Иногда движение вперед - следствие хорошего пинка сзади. Главное - чтобы это не стало привычкой.
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07.09.2017, 05:06
фото пользователя reader
reader
рада замечаниям - стыдно должно быть за свой бизнес, которому уже год, а не радоваться. Да и зачем нам сейчас ваши отговорки?
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07.09.2017, 08:51
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Как пишут на новостном республиканском портале в комментариях: "а с каких пор у нас депутаты свой бизнес имеют и причем в открытую об этом заявляют?")))
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07.09.2017, 09:48
фото пользователя Красава
Красава
А у нас все депутаты и власть имущие из бизнеса поднялись. Там нет бедных людей и простых работяг, одни хапуги.
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07.09.2017, 13:36
фото пользователя Legolas
Legolas
Это же тот который воюет с фермером за земли...

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/93183-kobdinskiy-fermer-zayavil-chto-ego-zemli-zahvatyvaet-deputat-oblmaslihata.html

Теперь всё понятно...
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