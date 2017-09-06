﻿ Нужно смело повышать тарифы на комуслуги - Нурсултан Назарбаев

Нужно смело повышать тарифы на комуслуги - Нурсултан Назарбаев

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Нужно смело повышать тарифы на комуслуги - Нурсултан Назарбаев

В Казахстане самые дешёвые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил на открытии парламентской сессии президент РК, передает Vlast.kz

– Модернизация водо- и теплоснабжения требует огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области, – сказал Нурсултан Назарбаев. Если в стране не будут повышаться тарифы «причем смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы, сказал он.

– Не надо этого бояться, мы проходили. Когда мы в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело.

По словам президента, правительство должно подумать над этим вопросом и пойти «постепенным образом». Все дело в том, добавил Нурсултан Назарбаев, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.

– Но есть другая сторона медали. Это платежеспособность населения. Какой доход, какие зарплаты – все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платеже­способности, повышать тарифы. Мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, но сбалансированно, — заключил президент.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя reader
reader
я знаю что нету толку от моих комментариев, но может лучше те деньги от Экспо надо было как раз на это и направить?
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07.09.2017, 08:49
фото пользователя reader
reader
в Туркмении вообще бесплатно все
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07.09.2017, 08:50
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Ну ему-то там виднее!!! Пусть повышают конечно, раз это всё ДЛЯ НАРОДА!!!
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07.09.2017, 09:43
фото пользователя sulizok
sulizok
Означают ли слова Президента о коммунизме,где все бесплатно ( или почти бесплатно)  для народа,злом,ужасным и не-преведи-Господь?))
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07.09.2017, 09:54
фото пользователя Aleks
Aleks
Ну все. Команда дана. Ждем повышения тарифов
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07.09.2017, 10:43
фото пользователя Zhanarik
Zhanarik
Казах без понтов - беспонтовый казах. Всё, попонтовались ЭКСПО за счет денег народа, а теперь можно и тарифы поднять! Нужно же как-то заполнить казну народными деньгами.  "Всё" для страны, "всё" для народа!
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07.09.2017, 10:57
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
Спасибо за заботу о народе!!! 
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07.09.2017, 12:14
фото пользователя Legolas
Legolas
Видно на следующий срок не собирается баллотироваться...
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07.09.2017, 12:23
фото пользователя ферзя
ферзя
Интересно на фоне каких стран это умозаключение? Наверно на фоне стран где социальные возможности позволяют покупать энергию дороже, где ссуда за безработицу превышает уровень наших зарплат добываемого трудом и днем и ночью. Ну получает безуспешный англичанин 5 000 евро и платит дорого за свет. дайте нам его соц пакет и подымайте цены до английских, Можно и выше тогда. 
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07.09.2017, 12:34
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