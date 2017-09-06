﻿ Таксиста задушили и бросили в красной «Ладе»

Полиция задержала подозреваемых - двух 19-летних «пассажиров».

17 августа, в 5 утра в красной «девятке» полицейские обнаружили труп 54-летнего актюбинца. Машина стояла на трассе 41-го разъезда, в 12 км от города.

Как оказалось, погибший 54-летний житель Актобе, он работал таксистом, перевозил клиентов на своей машине.

– Задержаны двое 19-летних жителей города Актобе. Добычей злоумышленников стал сотовый телефон жертвы и портмоне, – сообщили в пресс-службе ДВД области. – Начато досудебное расследование по статье «Убийство».

По неофициальным данным, произошла ссора, и водитель потребовал, чтобы «клиенты» вышли из машины. Его задушили.