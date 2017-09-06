﻿ Красочные дома улучшат жизнь актюбинцев

На фото: 35 многоэтажек в городе планируют сделать разноцветными. Уже покрасили дома на центральном проспекте, в 5 и 11 микрорайонах и на пути в аэропорт. || Фото автора

В разных частях города Актобе появляются жилые дома с яркими фасадами. Актюбинцы такую креативную идею восприняли по-разному: кому-то новые краски пришлись по душе, некоторые считают это пустой тратой денег.

Жилые дома на пр. Абулхаир хана стали бело-оранжевыми, а фасады домов в 5 микрорайоне окрасились в теплые оттенки, от желтого до ярко-красного. Однако, самым пестрым в городе стал жилой дом в комплексе Кендала, недалеко от стелы «Тюльпан». Окрашенный фасад напоминает домики в Амстердаме, цвета сочные и яркие: желтый, голубой, зеленый и оранжевый.

– Стараемся охватить те дома, которые находятся на видном месте. Жилые дома красят не за счет средств из бюджета, это спонсорские средства. Стараемся покрасить большее количество домов, но все по мере возможностей, по средствам. Всего будут красить примерно 35 домов, – рассказывает руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Танат Шегебаев.

По словам архитектора, яркие краски помогут избавиться от серого облика жилых кварталов. А это в свою очередь поможет актюбинцам лучше себя чувствовать.

– Мы не исключаем, что применяем некоторые элементы из зарубежных стран. Также следуем инструкции президента, он говорил, что не надо бояться, надо красить в разные цвета. Вообще, настроение людей зависит от окружающей среды. Если красочно, веселые, яркие цвета, то создается определенное настроение. Пытаемся как-то улучшить жизнь, настроение людей, – говорит Шегебаев.

К слову, около месяца назад в 11-м микрорайоне балконы жилого дома окрасили в цвета радуги. Но такой креативный ход не обрадовал некоторых. Особо подозрительные увидели в этом скрытую пропаганду сексуальных меньшинств.

– Да, они были окрашены в семь цветов радуги. Можно сказать, что это экспериментальный вариант. Многие люди не так все воспринимают, но у нас не было таких лишних мыслей. Нарисовано было без лишних подвохов. А народ так воспринял. Большинство мнений сошлись на ЛГБТ. Мы не стали будоражить жителей города, мы учитываем мнение людей. Я лично слышал, что жильцы этого дома начали возмущаться, будто бы это определяет людей, кто живет в этом доме. Жителям не угодишь. Решили, лучше пусть народ будет спокойнее, и перекрасили, – добавил руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства.