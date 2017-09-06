﻿ Народный репортёр. Асфальт положили, бардак оставили

Огромное спасибо за асфальт, весной у нас была ужасная грязевая каша. Но сейчас у нас один тротуар, идти к нему нужно прямо по дороге, а там где должны быть еще тротуар и парковка, остался бардак. Хотя именно эти места для нас очень проблемные, там ходят дети в школу, в садик. Вся грязь в дальнейшем будет на асфальте. Просим доделать работу, чтобы можно было ходить.

Дата: 4 августа 2017 года.

Место: Ломоносова, 8/6, Алтынсарина,37.

Автор: Юлия К.

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