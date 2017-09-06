﻿ Народный репортёр. Полные сетки портят вид дворов

Народный репортёр. Полные сетки портят вид дворов

Автор:
Народный репортёр. Полные сетки портят вид дворов

На проспекте Абулхаир хана я сегодня увидела такую картину. Полная через край корзина с пластиковыми бутылками. Только недавно здесь сделали ремонт дороги, и мы обрадовались, что теперь у нас во дворах будет порядок и чистота. Мусор из баков вывезли, а вот эти сетки так и стоят.

Место: пр. Абулхаир хана, 67.

Дата: 1 сентября 2017 года.

Автор: Елена

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Aleks
Aleks
А предыдущего предпринимателя выдавили. Я принципиально не кидаю пластик в эти мелки зеленые сетки в знак протеста над нечестной конкуренцией. Оставили бы и того предпринимателя на рынке, и пластика бы на всех хватило. Мало того что тому не дали работать, так и сами не работают!
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07.09.2017, 10:58
фото пользователя logovaldis
logovaldis
И вы тоже не выбрасываете?
Я думал, я один такой  fellow... тоже не люблю не честных людей!
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07.09.2017, 11:00
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